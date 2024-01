Hoffnung auf Wolf-Lösung Seoanes Plan mit den Torjäger-Talenten Fukuda und Boteli

Hannes Wolf fehlte bei Borussias Testspiel am Samstag gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer und dann auch beim Trainingsauftakt am Montag. Der Österreicher, der in dieser Saison noch ohne Einsatzsekunde ist, hatte einen Infekt und wurde daher erst mal rausgenommen. Seit Dienstag trainiert er wieder, das aber ändert nichts an seiner Situation: Er ist weiterhin ohne Chance auf Spielzeit.