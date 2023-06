Profil bei Instagram Wie Gladbach-Coach Seoane am Teamgeist arbeitet

Weswegen der Trainer ein eigenes Instagram-Profil hat, gut 21.000 Follower hat er, darunter auch seinen Torwart Jonas Omlin und einige Ex-Borussen. Die letzten Einträge dort zeigen Fotos seiner Präsentation in Gladbach. Es war indes nicht sein erster Tag in Gladbach. Zu Zeiten Lucien Favres war Seoane im Rahmen seiner Trainerausbildung da und schaute sich einige Tage die Nachwuchsarbeit an.