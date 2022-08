Borussia Trainer : Farkes Bayern-Köln-Ansage und sein Guardiola-Coup

Mönchengladbach Was Borussias Trainer Daniel Farke über Siege gegen die Bayern und den Erzrivalen 1. FC Köln sagt und ein Blick auf seine Top-Spiel-Ergebnisse in England. Eines brachte ihm eine besondere Freundschaft ein.

Farke gegen die ganz Großen – da lohnt sich ein Blick auf seine Zeit in Norwich, zweimal führte er City in die Premier League , das englische Oberhaus des Fußballs. Sein Norwich trat mit bescheidenen Mitteln dort an gegen die Superreichen des Fußballs – und beeindruckte durchaus. Vor allem mit dem 3:2-Sieg gegen Pep Guardiolas Manchester City . Der Star-Trainer lobt gern Gegner, die ihn besiegen oder ihm Punkte abringen wie zuletzt Newcastle United nach dem spektakulären 3:3. Doch zu Farke hat Guardiola noch immer Kontakt, beide philosophieren gern über Fußball und die Art, wie sie ihn mögen – mit viel Ballbesitz.

Worte, die Farke nach seinem Bayern-Erstling am Samstag ganz sicher nicht hören will. Er wird sich daher auch lieber an seinem Coup gegen Guardiola orientieren, bei dem 3:2 ließen Willenskraft und Effektivität Norwich siegen. Den Sieg gegen Guardiolas Eine-Milliarde-Euro-Team am 14. September 2019 schaffte Farke in seinem fünften Spiel in der englischen Erstklassigkeit, gegen die Bayern ist es nun sein viertes in der deutschen Bundesliga.