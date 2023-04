Borussia enttäuscht erneut Farkes Messlatte und die der Fans liegen gefährlich weit auseinander

Für einen kurzen Moment wird auch bei Borussias Fans am Samstag in Stuttgart die Hoffnung aufgekommen sein, ihre Mannschaft könne erstmals seit dem 2. Spieltag mal wieder nach Rückstand in der Bundesliga punkten, womöglich gar dreifach. Doch die Hoffnung währte nur kurz. Stattdessen erlebten die Gladbacher die nächste Enttäuschung auf fremdem Platz – was zu einer deutlichen Reaktion im Fanblock nach der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart führte: Ein Großteil der Fans drehte der Mannschaft den Rücken zu.