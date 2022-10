Borussias Situation : Farkes Appell an die „deutsche Seele“

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke wirbt vor dem Gladbacher Spiel gegen Eintracht Frankfurt für eine bessere Bewertung der Bilanz seines Teams. Sein Appell dauert mehr als 16 Minuten. Für die, die wenig spielen, gibt es verbale Streicheleinheiten.

Daniel Farke hat eine Erfahrung gemacht. In England, während seiner Zeit als Trainer bei Norwich City. Er hat erlebt, dass auf der Insel der Blick auf den Fußball positiver ist als in seiner deutschen Heimat, dass nicht immer „das Haar in der Suppe gesucht“ wird, so wie es der „deutschen Seele“ zuweilen eigen ist. Und er hat nun, da bei seinem Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach „die Konstellation nicht einfach ist“ nach dem Pokal-Aus beim Zweitligisten Darmstadt 98 und angesichts eines üppigen Lazaretts mit sechs verletzten Akteuren, von denen viele das Prädikat Stammkraft haben, um mehr Positivität geworben, wenn es um die Bewertung der bisherigen Saison geht.

16 Minuten und 27 Sekunden dauerte der Appell des Trainers ausgehend von der Frage eines Medienvertreters, inwieweit die Situation belastend für ihn sei. „Überhaupt nicht. Ich freue mich auf das Spiel“, stellte Farke klar. „Man sollte“, sagte Farke im Vorfeld des Spiels gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr, Sky), „nicht künstlich das Negative suchen“.

Er verwies auf die gute Heimbilanz seines Teams (Platz drei in der Bundesliga mit zwölf Punkten), auf die bemerkenswerten Heimsiege gegen RB Leipzig (3:0) und den 1. FC Köln (5:2), auf das 1:1 bei den Bayern. „Es gab ein schlechtes Spiel“, das 1:5 in Bremen, und nun das Pokal-Aus, das Farke extrem ärgert. „Glauben Sie mir, ich stelle intern kritische Fragen. Aber es ist kein Drama, ich bin nicht besorgt wegen der Gesamtsituation“, versicherte Farke. Platz sechs ist es in der Liga nach zehn Spielen, einen hinter Frankfurt. Die Eintracht hat in den vergangenen Jahren vieles erreicht, was man sich auch in Gladbach erträumt, sie hat den DFB-Pokal gewonnen, war im Halbfinale der Europa League und hat diese zuletzt sogar gewonnen. Weswegen die Hessen vor dieser Saison „20 bis 30 Millionen Euro“ investieren konnten ins Team, darauf verwies Gladbachs Manager Roland Virkus. „Sie konnten Dinge machen, die wir nicht machen konnten“, gab er zu. So hat es den deutschen Weltmeister-Macher von 2014, Mario Götze, zur Eintracht verschlagen, wo er noch mal aufblüht derzeit.

Doch haben sich die Frankfurter diesen Luxus mit Erfolgen und einer geschickten Personalpolitik, an der drei Jahre auch Gladbachs Ex-Trainer Adi Hütter beteiligt war, erarbeitet, sie tun, was in den Jahren zuvor auch Borussia tat: mit wenigen Mitteln viel hinkriegen. Derweil „sind wir mitten in einem Prozess“, beschreibt Virkus den Ist-Zustand Borussias. Während die Eintracht mit Oliver Glasner weiter das Spiel spielt, wie es in seinen Grundzügen Niko Kovac etabliert und dann Hütter fortgeführt hat, gab es in Gladbach mit Farke die Rolle rückwärts vom wilden Pressing- zum kontrollierten Ballbesitzspiel. Während Frankfurt unter Glasner weiter mit einer Dreierkette verteidigt, gibt es in Gladbach wieder eine defensive Viererreihe. So ist bis auf die Youngster Manu Koné und Joe Scaly, die vergangenen Saison Stammspieler wurden ebenso wie Luca Netz, der nun in Darmstadt erstmals für Gladbach traf, wenig von Hütters Fußball geblieben. Der Re-Start bringt Wellenbewegungen mit sich.

Indes outete sich Farke als „Fan des Frankfurter Fußballs“, obwohl dieser kaum Züge des Spiels hat, das er bevorzugt. „Aber es gibt klare Muster, was sie spielen wollen“, lobte Farke. So ist es auch bei seinem Team, keine Frage. „Wir sind als Borussia Mönchengladbach nicht so klein, dass wir jetzt krasser Außenseiter sind, wenn uns einige Spieler fehlen“, sagte Farke. Er setzt auf die Fans und deren „gutes Gespür“ sowie auf sein Team und dessen Willen, sich für Borussia zu zerreißen. „Ich bin total überzeugt von der Gruppe, die wir haben“, versicherte Farke.

