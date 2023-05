„Beschämend aufgetreten“ Nach Gladbachs Klatsche in Dortmund geht es um Farkes Zukunft

Mittelfeldspieler Julian Weigl versicherte, das Team stehe noch hinter Farke. „Er hat uns gut eingestellt, wir haben den Matchplan in der ersten Halbzeit nur nicht so diszipliniert umgesetzt, wie er ihn uns mitgegeben hat. Deswegen müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, sagte er nach der bitteren Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Ähnlich äußerte sich Jonas Hofmann: „Wir werden sehr gut eingestellt auf die Partien, wir haben sehr gute Inhalte im Training und wissen genau, was uns erwartet. Ich bin ein Freund davon, zu betonen, dass elf Spieler auf dem Platz stehen. Wir haben zum Großteil die Tore so kassiert, wie wir es nicht zulassen wollten. Da kann der Trainer nichts für.“