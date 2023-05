Warum Virkus sich festlegt Farke erhält Jobgarantie als Borussia-Trainer

2022 erschien zwischen dem 2:0 bei der SpVgg Greuther Fürth und dem 1:3 gegen den 1. FC Köln am 30. Spieltag ein Interview mit Manager Roland Virkus im „Kicker“. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit ihm in die neue Saison gehen“, sagte Virkus damals, gestand aber auch ein, dass Hütter unter gänzlich anderen Voraussetzungen Borussia die Zusage gegeben hatte. „Deshalb geht es ja darum, sich mal in Ruhe zusammenzusetzen, gegenseitig tief in die Augen zu schauen und absolut offen über alles zu sprechen“, führte Virkus aus. „Nimmt der Trainer die veränderten Gegebenheiten so an? Wie sehen seine Transferwünsche aus? Kann er sich mit den Zielen des Klubs identifizieren?“