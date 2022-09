Erster Sieg in Spanien : Sommer lässt die WM-Zuversicht der Schweiz wachsen

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 19 Bilder Die Durchschnittsnoten der Gladbach-Profis

Saragossa Im 25. Duell mit Spanien hat die Schweiz zum zweiten Mal erst gewonnen - in der Nachspielzeit hielt Torwart Yann Sommer den Sieg fest. Die Eidgenossen haben den Klassenerhalt in der Nations League wieder in der eigenen Hand. Und können zwei Monate vor dem WM-Start optimistisch sein.

Die Schweiz ist dem Ballbesitz nicht grundsätzlich abgeneigt, doch am Samstagabend in Saragossa mussten sich Yann Sommer und Nico Elvedi umstellen. In Gladbach spielen beide in einem Team, für das Ballbesitz unter Trainer Daniel Farke der fußballerische Leitfaden allen Handelns ist. Auf nur 25 Prozent kam die „Nati“ in Spanien, 68 Ballkontakte hatten die beiden verbliebenen Jetztzeit-Gladbacher auf dem Platz. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen in Freiburg hatte Sommer als Torwart alleine 101.

Geringere Spielanteile als im Verein waren allerdings kein Indiz für geringeren Erfolg: Mit dem 2:1 in der Nations League gelang der Schweiz der erste Sieg überhaupt in Spanien und der insgesamt erst zweite im 25. Duell. Bei der WM 2010 in Südafrika hatten die Eidgenossen den späteren Turniersieger in der Vorrunde besiegt, waren selbst jedoch ausgeschieden.

Sommer war damals 21 Jahre alt und kehrte zum zweiten Mal von einer Leihe zum FC Basel zurück, Elvedi kickte mit 13 für den Nachwuchs des FC Zürich. In ihrem 75. und 39. Länderspiel feierten sie nun einen großen Sieg, der auf den Schweizer Nachrichtenseiten sogar die bisherige Top-Sport-Meldung des Wochenendes verdrängte: Am Freitag kullerten bei vielen Sportfans im Nachbarland die Tränen angesichts des Rücktritts von Tennis-Legende Roger Federer. Der „Nati“-Erfolg in Spanien, Vorrunden-Gegner der deutschen Mannschaft, stärkt die für Schweizer Verhältnisse schon große Zuversicht, in Katar zumindest das erste WM-Viertelfinale seit 1954 erreichen zu können: „Das lässt uns alle träumen“, titelte der „Blick“.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 38 Bilder Die besten Sprüche von Gladbachs Christoph Kramer

Bis in die Nachspielzeit hätte man Sommer einen eher geringen Anteil am Sieg bescheinigt. Der Ex-Dortmunder Manuel Akanji hatte nach einer Ecke getroffen, beim 1:1 der Spanier durch Jordi Alba war Sommer chancenlos gewesen, wieder nach einer Ecke hatte Breel Embolo nur drei Minuten später das 2:1 erzielt.

„Der Schlussmann ist mit dem Fuß so stark, dass die Schweiz die ganze Partie mit elf Feldspielern spielt“, schrieb „Bluewin“ zwar in seiner Einzelkritik über Sommer. Doch der Ex-Wolfsburger Renato Steffen wusste seinen Torwart in der 67. Minute nicht so genau zu verorten: Während Sommer sich bei einem Rückpass schulbuchmäßig am kurzen Pfosten postierte, spielte Steffen auf den langen, wo der Ball auf der aus Schweizer Sicht richtigen Seite knapp am leeren Tor vorbeitrudelte.

Den einen großen Moment hatte Sommer dann in der Nachspielzeit, als Carlos Soler durch Elvedis Beine schoss und Gladbachs Keeper herausragend abtauchte. Mit seiner erst dritten Parade im Spiel hielt er den Sieg fest.

Nicht nur stilistisch, sondern auch tabellarisch mussten sich Borussias Schweizer umstellen, die in Embolo, Granit Xhaka, Djibril Sow und dem eingewechselten Denis Zakaria (dem mangelnde Spielpraxis anzumerken war) mit vier Ex-Gladbachern spielten. Die drei Überraschungs-Punkte in Spanien sorgen nach dem Sieg im Juni gegen Portugal dafür, dass die Schweiz den Klassenerhalt in der Nations League trotz der drei Pleiten zum Auftakt in der eigenen Hand hat. Nun reicht gegen Tschechien in St. Gallen ein Unentschieden. Die Schweizer dürften eher zu den Befürwortern der Nations-League-Einführung zählen, weil Erfolge in der höchsten Klasse das fußballerische Selbstbewusstsein stärken.

Nach dem Vergleich mit Tschechien kann Murat Yakins Mannschaft wirklich optimistisch den Fokus auf die WM richten, wo die Schweiz in einer Gruppe spielt, die zu drei Vierteln identisch ist mit der von 2018. Es geht erneut gegen Brasilien und Serbien, nur Costa Rica weicht Kamerun. Vor dem Auftaktspiel gegen Embolos Geburtsland am 24. November testet die „Nati“ am 17. November in Abu Dhabi gegen Ghana.