Gladbachs Nachwuchstorwart Cardoso unterschreibt Profivertrag bei Borussia

Cardoso, der mit 17 Jahren bereits sein Debüt in der luxemburgischen A-Nationalmannschaft gefeiert hat, aber auch portugiesische Wurzeln hat, wird derweil weiter Erfahrungen in den Nachwuchsteams der Gladbacher sammeln. Für die U23 spielte er als 17-Jähriger im vergangenen Dezember erstmals in der Regionalliga, die U19 führt er in der laufenden Saison als Kapitän auf das Feld – und hat in sechs Spielen der DFB-Nachwuchsliga noch kein Gegentor kassiert.