Planungen auf der Torwart-Position Moritz Nicolas verlängert seinen Vertrag bei Borussia langfristig

„Mo hat das Vertrauen, welches wir in ihn gesetzt haben, mit hervorragenden Leistungen bestätigt und sich damit diese langfristige Vertragsverlängerung absolut verdient“, wird Borussias Sportgeschäftsführer Roland Virkus in der Klub-Mitteilung zitiert. Nicolas selbst sagt: „Dass ich im März auf so viele Bundesligaspiele zurückblicken kann, damit war vor der Saison sicher nicht zu rechnen. Ich habe mich über das Training und vor allem die Spiele weiterentwickelt. Da möchte ich weiter dranbleiben, weitere Spielminuten sammeln und meine persönliche Performance verbessern.“