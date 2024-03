Enttäuschendes Comeback Torwart Jonas Omlin hat „vollstes Verständnis“ für frustrierte Borussia-Fans

Nach 217 Tagen Verletzungspause stand Jonas Omlin am Samstag wieder in einem Bundesligaspiel zwischen den Pfosten. Und es dauerte sieben Minuten, bis der 30-Jährige ein Gegentor kassierte – ein Gefühl, das Omlin in der langen Reha-Zeit nach seiner Schulter-OP nicht vermisst hat. „Mein Comeback habe ich mir anders vorgestellt“, sagte er nach der 0:3-Niederlage gegen den SC Freiburg, dessen Traum von einer erneuten Europapokal-Qualifikation lebt, während Gladbach froh sein muss, 28 Punkte auf dem Konto zu haben.