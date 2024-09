Im Training verletzt Torwart Jonas Omlin fehlt Borussia mehrere Spiele

Am längsten setzte ihn eine Schulteroperation außer Gefecht, hinzu kamen des öfteren Muskelprobleme. Nun ist es also eine Sehne in der Wade, die Probleme bereitet. Moritz Nicolas wird Omlin am Samstag ersetzen, Tobias Sippel dürfte auf der Bank sitzen, weil in Jan Olschowsky (Innenbandriss im Knie) ein weiterer Borussia-Keeper verletzt ist.