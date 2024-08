„Luxusproblem“ Das ist die Torwart-Hierarchie in Borussias U23

Die Saison ist erst drei Spieltage alt, neue Situationen sind also im Grunde an der Tagesordnung. So war es auch am vergangenen Freitag gegen die Reserve des SC Paderborn: Zum ersten Mal in dieser Spielzeit lag Borussias U23 hinten – wandelte den Rückstand durch Treffer von Ingyom Jung und Kushtrim Asallari aber in einen 2:1-Erfolg um und bleibt mit nun sieben Punkten weiter ungeschlagen. „Ich würde es nicht so hoch hängen, weil die Mannschaft auch, als sie zurücklag, guten Fußball gespielt hat. Es ging nicht ums Zurückkommen, sondern eher ums Weitermachen“, sagt Trainer Eugen Polanski.