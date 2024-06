Top-Torjäger der U19 Entscheidung über die Zukunft von Borussia-Talent Boteli steht bevor

Mit seinen Leistungen hat sich Winsley Boteli die Torjägerkanone gesichert. „Ich bin glücklich, der Top-Scorer der U19 Bundesliga zu sein“, schrieb der Angreifer in der vergangenen Woche auf seinem Instagram-Kanal. Auf dem Foto hält der Schweizer einen kleinen Pokal in der Hand, es ist die Auszeichnung für den treffsichersten U19-Torjäger der Bundesliga West in der vergangenen Saison. 21 Tore hat Boteli erzielt, Dortmunds Paris Brunner landete mit 20 Treffern knapp dahinter.