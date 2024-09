Borussias neuer Stoßstürmer Kleindienst kann sich Meyer und Kaiser zum Vorbild nehmen

Tim Kleindienst hat bereits die ersten beiden Hürden für den perfekten Start als neuer Stoßstürmer bei Borussia Mönchengladbach genommen. Als er am ersten Spieltag gegen Bayer Leverkusen zum zwischenzeitlichen 2:2 traf, wurde er zum 19. Spieler, der bei seiner Bundesliga-Premiere im Gladbach-Trikot gleich ein Tor erzielte. Als er am zweiten Spieltag in Bochum zur 1:0-Führung einköpfte, war er der fünfte Gladbacher, der in den ersten beiden Bundesligaspielen erfolgreich war und der erste seit Mo Idrissou im Sommer 2010.