Nur zwei Profi-Einsätze für Borussia Torben Müsel vor Wechsel zu Rot-Weiss Essen

Im Sommer 2018 war er als damals 18-Jähriger mit der Erfahrung von neun Zweitligaeinsätzen vom 1. FC Kaiserslautern und als U-Nationalspieler an den Niederrhein gewechselt. Bei Borussia gehörte er fortan zum Profikader, sammelte aber in erster Linie in der U23 Spielpraxis. Seine Bilanz dort kann sich sehen lassen: In 54 Spielen in der Regionalliga West erzielte der Offensivspieler 21 Tore. Vor allem in der vergangenen Saison hatte Müsel mit seinen acht Saisontoren großen Anteil am Klassenerhalt der Gladbacher Zweitvertretung.