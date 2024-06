Borussias bester Torschütze 2023/24 Welchen Gladbachern Robin Hack nacheifern sollte

Die Wahl der Spieler, die am Freitag Borussias neue Trikots präsentierten, wird ganz sicher kein Zufall gewesen sein. Schließlich standen Rocco Reitz und Robin Hack in der Gunst der Fans in der vergangenen Saison ganz oben. Der eine war Gladbachs Shootingstar und das Vorzeige-Fohlen, der andere wurde zum „Spieler der Saison“ gewählt und sicherte sich den Titel des internen Torschützenkönigs.