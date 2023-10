Euregio-Cup Borussia-Talente schlagen Utrecht zum Auftakt deutlich

Nutznießer war beide Male Gladbachs Stürmer Nico Vidic, der den Ball vom Keeper in die Füße gespielt bekam und per Heber zum 1:0 vollendete. Wenige Minuten später eroberte Vidic erneut den Ball, den der gegnerische Torwart aufnehmen wollte. Vidic setzte sich an die Grundlinie ab und legte zurück in den Rückraum zu Oguzcan Büyükarslan, der keine Probleme hatte, den Ball im leeren Tor unterzubringen.