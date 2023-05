Torreiche U17 und U19 Borussias Sturm-Talente knipsen weiter

Tony Reitz und Moustafa Moustafa verschossen sogar Elfmeter, trotzdem gelang Kapitän Reitz am Ende ein Dreierpack. Er könnte nächste Saison in der U23 die Lücke schließen, die Per Lockl im Mittelfeld hinterlässt. Einen Doppelpack schnürte Fukuda, das tat er schon im Pokalendspiel. Allein in der Liga und in der Sonderspielrunde kommt der Japaner auf sieben Tore in acht Spielen. Unter der Woche traf er seinen Landsmann Ko Itakura in Düsseldorf zum Sushiessen, womöglich sehen sich beide im Sommer auch mal auf dem Trainingsplatz.