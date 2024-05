Großer Erfolg ist möglich Borussias U19 macht Hoffnung für die Zukunft – und hellt die Gegenwart auf

Während Borussias Profis auf dem Trainingsplatz in die – im besten Fall – drittletzte Woche der Saison starteten und weiter versuchen, die triste Gegenwart mit dem Minimalziel Klassenerhalt zu bewältigen, eiferte nebenan die Zukunft des Klubs ihrem großen Traum nach. Die U19 von Trainer Oliver Kirch hatte sich mit drei Siegen in Folge in die Lage versetzt, mit drei weiteren ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen.