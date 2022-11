„Zwei Tage in die Eistonne“ : Gladbachs Jantschke soll den Mertesacker machen

Mönchengladbach Beim 3:1 gegen Stuttgart musste Tony Jantschke angeschlagen den Platz verlassen. Daniel Farke verordnete dem Innenverteidiger nach dem Spiel eine bewährte Art der Regeneration – und äußerte sich auch zu den Comeback-Chancen von Yann Sommer und Nico Elvedi.

In der 81. Minute ging nichts mehr bei Tony Jantschke. Der 32-Jährige saß auf dem Rasen des Borussia-Parks, fasste sich an die Leiste und signalisierte, dass er ausgewechselt werden müsse. Beim Stand von 2:1 für Borussia kam Kapitän Lars Stindl in die Partie, Christoph Kramer rückte für Jantschke nach hinten in die Innenverteidigung.

Bis dahin hatte Jantschke bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit dem 15. Januar 2022 eine solide Partie abgeliefert und sich die geringe Spielpraxis nicht anmerken lassen. Dabei hatte Gladbachs Trainer Daniel Farke für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart eigentlich mit Nico Elvedi geplant, der die Partie am Freitagabend jedoch krankheitsbedingt verpasste. „Nico hat starke Erkältungssymptome, Fieber und Schüttelfrost“, sagte Farke. Ein Coronatest sei negativ ausgefallen. In den kommenden Tagen werde sich zeigen, ob der Schweizer am Dienstag (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum wieder dabei sein kann. „Wir müssen abwarten, wie er reagiert. Ich hoffe, dass er uns bis Dienstag wieder zur Verfügung steht“, sagte Farke.

Und Jantschke? „Er war ziemlich entkräftet, die Adduktoren haben zugemacht, auch das Knie hat ein paar Probleme gemacht. So wie ich ihn kenne, ist er ein alter Kämpfer. Er soll wie Per Mertesacker zwei Tage in die Eistonne, dann geht das hoffentlich auch wieder“, sagte Farke schmunzelnd, ohne jedoch endgültig Entwarnung zu geben. „Ich habe noch keine Rücksprache mit den Ärzten gehalten“, sagte er.

Im Gegensatz zu Elvedi verfolgte Yann Sommer den ersten Sieg der Borussen nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge im Stadion. Der 33-Jährige, der sich im DFB-Pokalspiel bei Darmstadt 98 (1:2) eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte, saß neben Co-Trainer Oliver Neuville am Spielfeldrand.

Zuvor hatte er im Laufe des Freitags eine erste Laufeinheit absolviert. „Das ging ganz gut. Aber er hat noch nicht torwartspezifisch trainiert. Da müssen wir abwarten. Ich glaube, dass es für das Bochum-Spiel sehr schwierig wird“, sagte Farke, der nicht genau einschätzen wollte, wie groß die Chance auf einen Einsatz wirklich ist.