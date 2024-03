Borussias Start in die Länderspielpause Cvancara trainiert erstmals wieder mit dem Team

Es war ein ungewohntes Bild, das die wenigen Besucher der ersten Trainingseinheit Borussias während der Länderspielpause zu sehen bekamen. Und das lag weniger an der neuen Frisur Tomas Cvancaras, der die Haare nun etwas länger trägt. Vielmehr ist es schon gut zwei Monate her, dass der Tscheche gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz der Profis übte. Am 18. Januar hatte sich der Stürmer einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen, nun in der Länderspielpause wird er – wie von Trainer Gerardo Seoane in den vergangenen Tagen angekündigt – nach und nach wieder ins Mannschaftstraining integriert.