„Das hat Tomas gutgetan“ Borussias Personallage vor dem Derby – Cvancara vor Startelf-Comeback?

Während Scally in Köln wohl zunächst auf der Bank sitzen wird, ist Ko Itakura in der Startelf gesetzt. Dort könnte auch mal wieder Tomas Cvancara auftauchen. Der Tscheche gehörte zuletzt Anfang September zur ersten Elf, in der Länderspielpause kam er zweimal für die Nationalmannschaft zum Einsatz. „Wir sind immer froh, wenn unsere Spieler für ihr Land spielen können und im Rhythmus bleiben. Das hat Tomas sicherlich gutgetan, dass er dort zum Einsatz gekommen ist“, sagte Seoane. Cvancara konnte in dieser Woche nach seiner Rückkehr alle Trainingseinheiten am Borussia-Park mitmachen, seine zwischenzeitlich kleineren Verletzungen scheint er überwunden zu haben. „Er hat einen sehr guten Start gehabt, aber dann auch eine schwierige Phase mit den zwei, drei physischen Problemen. Diese Woche hat er einen guten Eindruck hinterlassen“, sagte Seoane.