Borussias Mittelstürmer-Debatte Warum Gladbachs Tomas Cvancara in einer doppelten Zwickmühle ist

Tore sind die wichtigste Währung für einen Torjäger. Tim Kleindienst, der neue Mittelstürmer in Diensten Borussias, hat seine ersten beiden für den neuen Arbeitgeber erzielt und war damit der Mann des Tages beim 3:1-Testspielsieg gegen die U21 des Premier-League-Klubs Ipswich Town. Kleindienst bekam Lob von Trainer Gerardo Seoane – und hat die Gewissheit, dass es sich bei den Gladbachern in der Mittelstürmer-Frage verhält wie in der Torwart-Frage: Es gibt keine Stammplatzgarantie, aber eine klare Nummer eins: Kleindienst.