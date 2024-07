Schreckmoment ohne Folgen Gladbach-Stürmer Cvancara schon wieder im Training

Einem Fan gab der Tscheche bereits bei Instagram Entwarnung, er habe sich nicht verletzt. Klarheit gab es dann am Mittwoch: Da stand Cvancara wieder auf dem Trainingsplatz, den Schreckmoment am Vortag hat er unbeschadet überstanden. Cvancara war in seiner ersten Bundesliga-Saison nur 878 Minuten zum Einsatz gekommen, weil er immer wieder kleinere Blessuren erlitt, bevor ihn zum Start ins Jahr 2024 ein Bänderriss im Sprunggelenk für fast drei Monate außer Gefecht setzte. So richtig in Schwung kam Cvancara danach nicht mehr, sein letztes von vier Ligatoren gelang ihm am 10. November gegen den VfL Wolfsburg.