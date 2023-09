Borussias Personallage Ein Angreifer ist für das Bochum-Spiel weiter fraglich

Mönchengladbach · Mit fast dem kompletten Kader kann Borussias Trainer Gerardo Seoane die Aufgabe am Samstag angehen, beim VfL Bochum den ersten Saisonsieg zu feiern. Welcher Stürmer dem Coach allerdings noch Sorgen bereitet – und was Seoane über die Herausforderungen seiner Mannschaft in Bochum sagt.

28.09.2023, 14:40 Uhr