Borussias Personalsituation Cvancara fehlt schon wieder – Zwei Rückkehrer ins Training

Unter den 22 Feldspielern, die Trainer Gerardo Seoane auf dem Platz zur Verfügung standen, war auch Manu Koné, der die Partie in Berlin mit muskulären Problemen verpasst hatte. Dass der Franzose das Programm am Dienstag vollends mitmachen konnte, nährt die Hoffnung, dass er am Freitag gegen Bremen wieder voll einsatzbereit ist. Das gilt wohl auch für Robin Hack, der am Wochenende erkrankt hatte passen müssen. Auch er war wieder dabei und trainierte komplett mit.