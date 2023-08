Stürmer schreibt Borussia-Geschichte Wie Cvancara seinen coolen Debüt-Doppelpack erlebt hat

„Wir wollten einen klaren Neuner haben, der körperbetont spielt und fies ist auf dem Platz. Nicht jeder Innenverteidiger spielt gerne gegen ihn. Der Junge macht sich keinen Kopf, ist sehr fleißig und torgefährlich. Er ist ein Typ“, sagte Roland Virkus am Sonntag im „Doppelpass“ bei Sport1 und berichtete vom ersten Treffen mit Cvancara. „Trotzdem wird es ein Prozess sein, er kommt aus der tschechischen Liga. Mit Sparta Prag ist er Meister geworden. Was mich beeindruckt hat: Am Tag danach haben wir uns getroffen am Flughafen, normalerweise liegst du da im Sektbad. Aber er war da, wir haben uns getroffen und ihm unsere Vision aufgezeigt. Er war begeistert und hat gesagt: 'Da will ich hin'.“