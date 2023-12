Cvancara ohne Torabschluss Borussia hat ein Problem mit ihren Mittelstürmern

Alassane Plea hat seinen Job gemacht. Sechs Torschabschlüsse stehen in der Bilanz des Franzosen bei Borussias Spiel bei Union Berlin, per Kopf beförderte er den letzten davon ins Tor nach der Flanke von Franck Honorat. Es war Pleas fünftes Tor im sechsten Spiel in Folge, damit setzte er in der Hauptstadt seinen persönlichen Lauf fort. An der Alten Försterei war er einer der wenigen Borussen, die versuchten, der Geschichte einen anderen Dreh zu geben. Allein, es war zu wenig, um Gladbachs 1:3-Niederlage zu verhindern.