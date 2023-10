Borusse bereits dreimal verwarnt Seoane macht Cvancara eine Gelb-Ansage

Nicht ohne Grund ist einer wie Granit Xhaka zum Sehnsuchtsspieler der Fans geworden, auch er zieht „gern“ mal eine Karte und ist auch jetzt in Leverkusen stets dabei, wenn es zur Sache geht auf dem Platz. Seit seinem Abgang fehlte so einer weitgehend am Niederrhein, darum stand auch der Aspekt Aggressivität explizit auf der Fahndungsliste dieses Transfersommers. Und Seoane fordert diese Aggressivität von seinen Spielern – aber wie immer kommt es ihm auf die richtige Mischung an.