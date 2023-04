Nächste Verlängerung Tobias Sippel unterschreibt bis 2024 bei Borussia

Damals vertrat Sippel sowohl den verletzten Stammtorwart Jonas Omlin als auch den erkrankten Jan Olschowsky. Olschowsky ist unter Farke zur Nummer zwei aufgestiegen, Sippel waren seine wackeligen Leistungen in der Hinrunde gegen den SV Darmstadt (1:2), Eintracht Frankfurt (1:3) und Union Berlin (1:2) zum Verhängnis geworden, auch in der Rückrunde überzeugte er gegen Mainz 05 (0:4) und RB Leipzig (0:3) nicht vollends. Nach der Nullnummer gegen Freiburg zog er deshalb ein durchwachsenes Zwischenfazit: „Die ganze Saison ist ein Up und Down bei mir, so eine Situation hatte ich noch nie in meiner Karriere“, sagte Sippel.