18. Einsatz für Borussia : Sippel erwischt im Wunschduell ein „undankbares Spiel“

Frankfurt Tobias Sippel hat gegen Eintracht Frankfurt ein Traumtor kassiert und ansonsten wenig entschärfen müssen. Warum Trainer Adi Hütter ihm das 1:1 von Goncalo Paciencia nicht vorwerfen wollte und warum Sippels Wahl aufs Spiel bei der Eintracht fiel.

Das hatte sich Tobias Sippel sicher anders vorgestellt. Der Gladbacher Torwart kam am Sonntag bei Eintracht Frankfurt zum 18. Mal in einem Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach zum Einsatz – und hatte bei vier Schüssen der Frankfurter auf das eigene Tor kaum Chancen, sich auszuzeichnen.

Entsprechend enttäuscht war der 34-Jährige nach dem Spiel. „Leider sind wir nicht als Sieger vom Platz gegangen und kriegen ein blödes Tor mit einem sehr guten Abschluss“, sagte Sippel zu dem Treffer Goncalo Paciencias in der 66. Spielminute aus der Distanz. Ein Vorwurf war Sippel dabei nicht zu machen, der Ball geriet ein wenig ins Flattern. Gänzlich unhaltbar war er zwar auch nicht, aber Paciencas strammer Schuss trug das Etikett: undankbar.

Das passte allgemein zum Spiel aus Sippels Sicht, fand sein Trainer Adi Hütter. „Er hatte nicht viel zu tun. Der Schuss war ansatzlos, das kennen wir von Goncalo. Der hat dann auch gepasst“, sagte Hütter auf der Pressekonferenz. Vor dem Ausgleich hatte Torschütze Alassane Plea einmal für Sippel auf der Linie gerettet, später blockte Stefan Lainer einen Schuss von Timothy Chandler. In der ersten Halbzeit musste Sippel lediglich einen harmlosen Paciencia-Versuch parieren, mehr kam nicht auf sein Tor.

Dass er in Frankfurt überhaupt zum Einsatz kommen würde, war vor der Partie nicht bekannt gewesen. „Der Trainer hat vor der Saison mit mir gesprochen, dass ich ein Spiel bekomme, wenn das irgendwie möglich ist“, sagte Sippel. Seine Wahl fiel auf Frankfurt, was insbesondere mit Kevin Trapp, der mehrere Gladbacher Großchancen zunichtemachte, zusammenhing. „Mit Kevin habe ich jahrelang zusammengespielt, deswegen ist es toll, dass es hier in Frankfurt geklappt hat.“ Sippel war von 1998 bis 2015 beim 1. FC Kaiserslautern aktiv, Trapp von 2005 bis 2012.

Im April 2021 hatte Sippel seine bis dato letzten drei Pflichtspiele für Borussia absolviert, das Heimspiel gegen Frankfurt und ihren künftigen Trainer Hütter entschieden die Borussen damals mit 4:0 für sich. Nachdem Sippel seine ersten drei Bundesligapartien für Gladbach mit 2:0 gewonnen hatte, riss diese Serie im September 2017 mit einer 1:6-Klatsche bei Borussia Dortmund. In zwölf Bundesligapartien mit ihm gab es vier Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. „Wir haben in der Hinrunde sehr viele Punkte verloren und wir wollten noch mal so weit es geht nach oben klettern. Dafür lohnt es sich auch hier in Frankfurt vor so einer tollen Kulisse, alles zu geben“, sagte Sippel nach einer ereignisreichen zweiten Hälfte, in der er und seine Mitspieler am Ende Glück hatten, dass der im Abseits stehende Fuß von Daichi Kamada die Niederlage verhinderte.

Im DFB-Pokal verlor Borussia bei Sippels sechs Einsätzen nur das Viertelfinale im vergangenen Jahr gegen den BVB (0:1). Unter Marco Rose war Sippel Gladbachs Pokal-Torwart, Hütter verzichtete bislang auf eine Torwart-Rotation. „Er hat einen großen Stellenwert in unserer Mannschaft. Er unterstützt Yann Sommer immer und sie sind ein gutes Torwart-Team. Deshalb durfte er sich ein Spiel aussuchen“, sagte Hütter.

Yann Sommer blieb nach 35 Einsätzen in dieser Saison erstmals die Zuschauerrolle, in der Bundesliga hatte er für Gladbach bislang nur einmal, 2016 beim SV Darmstadt, auf der Bank gesessen. „Wir sind seit Jahren ein super Duo. Er kann sich immer auf mich verlassen, ich mich auf ihn. Das macht extrem viel Spaß“, so Sippel.