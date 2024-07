„Bin ein Spielertyp, der das gern macht“ Gladbachs Kleindienst mit Torversprechen und Spezialauftrag

Tim Kleindienst kommt mit guten Quoten nach Gladbach. In 172 Spielen für den 1. FC Heidenheim, an den Borussia sieben Millionen Euro für den 194 Zentimeter langen Mittelstürmer überwiesen hat, hat der 28-Jährige 83 Tore erzielt und 23 vorbereitet. 2023 war er mit 25 Treffern Torschützenkönig der Zweiten Liga, in der vergangenen Saison gleichauf mit Nationalstürmer Niclas Füllkrug mit zwölf Toren zweitbester deutscher Schütze der Bundesliga.