Transfer offiziell verkündet Borussia verpflichtet Tim Kleindienst aus Heidenheim

„Tim ist ein echter Typ und verfügt für einen Mittelstürmer über ein breites Spektrum. Er ist torgefährlich, darüber hinaus auch ein Arbeiter, der seine Kollegen mitreißen und ihnen auch Stabilität geben kann. Er kann als Zielspieler Bälle verwerten, sie halten, aber auch mit Tempo in die Tiefe gehen“, wird Manager Roland Virkus in der Vereinsmitteilung zitiert. Kleindienst selbst sagte: „Es ist für mich persönlich eine große Chance, in einem so großen Klub spielen zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig auf die gemeinsame Zeit. Ich hoffe, dass ich helfen kann, dass Borussia in der nächsten Saison wieder angreifen kann.“