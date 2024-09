Gladbachs neuer Stürmer Wie hoch ist Kleindiensts Effenberg-Faktor bei Borussia?

Die These, dass es zuweilen ein einziger Baustein ist, der alles verändern kann im Fußball, wurde zum Beispiel vor 30 Jahren in Mönchengladbach belegt. Damals holte Borussia den bei der Weltmeisterschaft in den USA wegen der Stinkefinger-Affäre in Ungnade gefallenen Stefan Effenberg aus Italien zurück, zunächst auf Leihbasis vom AC Florenz. „Effe“ war der einzige Zugang jenes Sommers. Aber einer, mit dem die Hoffnung verbunden war, das er den Unterschied macht.