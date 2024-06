Service für die Fans Was Borussias Auswärtsfahrer für die kommende Saison wissen müssen

Terminplan In diesem Punkt verändert sich im Vergleich zum Vorjahr kaum etwas. Der Rahmenterminkalender sieht wie 2023/24 wieder nur eine Englische Woche und somit ein Spiel unter der Woche vor – ob Gladbach dann reisen muss, wird erst der Spielplan zeigen. Vergangene Saison trat Borussia wenige Tage vor Weihnachten bei Eintracht Frankfurt an und verlor in letzter Minute 1:2. Diesmal gibt es Mitte Januar eine Partie am Dienstag oder Mittwoch: Dann absolviert die Liga erst ihren 17. Spieltag und damit den verspäteten Vorrundenabschluss.