Erstes Heimspiel ausverkauft So sieht Borussias Preisstruktur bei Tagestickets diese Saison aus

In der nächsten Woche will die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die ersten fünf Spieltage der neuen Saison genau terminieren. Die einzige Partie abseits des 34. Spieltags, deren Anstoßzeit schon feststeht, ist bis dahin das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen am 23. August um 20.30 Uhr. Ausverkauft ist es am Tag nach dem Start des Mitglieder-Vorverkaufs bei Borussia noch nicht, aber auf einem guten Weg.