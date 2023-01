Kroate war bei Borussia im Gespräch Beljo zum FC Augsburg – Gladbachs Nummer 9 weiter frei

Was die verwaiste Nummer 9 angeht, könnte es künftig eine Veränderung geben. Denn Borussia sucht explizit einen Torjäger – zuletzt schien der Kroate Dion Drena Beljo eine Angriffs-Option für Borussia zu sein, Borussia habe sich intensiv mit ihm beschäftigt, hieß es. Nun aber wechselt er für drei Millionen Euro von NK Osiek zum FC Augsburg, bei dem er am Freitag wohl den Medizincheck absolvierte und dann bis 2027 unterschrieben hat. Schon am 25. Januar wird Borussia ihn treffen, wenn das Ligaspiel beim FC ist. Dass Beljo dann ein Kandidat für ein Tor für Augsburg ist, wird mancher Gladbach-Fan als logisch erachten nach dem „War-doch-klar-Prinzip“.