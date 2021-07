Hütter lässt spielen statt laufen : Fortuna-Spieler beobachtet Borussia-Training

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 19 Bilder Bensebaini und Reitz trainieren wieder

Mönchengladbach Im strömenden Dauerregen konnte Borussia-Trainer Adi Hütter am Mittwoch wieder auf Ramy Bensebaini zurückgreifen. Rocco Reitz ließ sich auf dem Nebenplatz blicken. Das alles beobachtete ein Fortuna-Spieler ganz genau.

Gegen 10.30 Uhr waren es zwei Dutzend Zuschauer, die sich am Mittwochmorgen auf den Weg zum Borussia-Park gemacht hatten, um einen genauen Blick auf das Training von Adi Hütter und seiner Mannschaft zu werfen. Als das Trainingsspiel auf vier Mini-Tore gegen 11.45 Uhr noch lief, trotzten noch drei tapfere Fans dem niederrheinischen Dauerregen.

Beobachten konnten sie dabei, wie Ramy Bensebaini, der in den vergangenen Tagen kürzer getreten war, die gut 90-minütige Einheit komplett mit der Mannschaft absolvieren konnte. Youngster Rocco Reitz, der sich im Urlaub mit Covid-19 infiziert hatte, trainierte mit Athletiktrainer Jonas Rath auf dem Nebenplatz. Hütter hatte insgesamt 17 Feldspieler zur Verfügung und bis auf den dazugestoßenen Bensebaini die gleiche Trainingsgruppe wie am Vortag zusammen.

Was bei Hütter auch in der zweiten Trainingswoche bislang auffällt: Der Ball ist nach dem Aufwärmprogramm sofort dabei, die Spieler sollen sich ihre Fitness und Spritzigkeit durch die Intensität des Trainings holen und nicht durch bloße Laufübungen, die im Trainingslager in Harsewinkel in der kommenden Woche trotzdem noch auf die Borussen zukommen dürften. Handelt es sich um eine Spielform, lässt Hütter meist mehrere Durchgänge spielen. Nach einigen Minuten gibt es eine kurze Pause, die Hütter nutzt, um seine Spieler darauf hinzuweisen, was sie besser machen sollen.

Neben den Gladbachern ließ sich am Mittwoch auch noch ein anderer Fußballprofi am Borussia-Park blicken: Thomas Pledl, der aktuell bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf unter Vertrag steht, trainierte gleich hinter dem Trainingsplatz der Profis. Mit dabei war ein Trainer vom Medical Park, dem Rehazentrum im Borussia-Park. Pledl hatte sich im März einen Kreuzbandriss zugezogen und absolviert derzeit einen Teil des Aufbautrainings in Mönchengladbach. Als er zwischen seinen Übungen Zeit hatte, luchste er aufmerksam rüber.

Fortuna-Spieler Thomas Pledl am Borussia-Park. Foto: Hannah Gobrecht