Was beim ersten Test auffiel Borussias Systemfrage, 17-Jährige im Einsatz und eine kuriose Nummer

Borussia Mönchengladbach ist seit drei Jahren ungeschlagen in der Saisonvorbereitung. Am 17. Juli 2021 gab es ein 1:3 gegen den SC Paderborn, das 2:0 beim FC Wegberg-Beeck war nun das 17. Sommer-Testspiel in Folge ohne Niederlage. Die Aussagekraft? Eine rein statistische. Das wissen die Gladbach-Fans spätestens seit dem 5:1, das Borussia vergangenes Jahr in nur 60 Minuten gegen den späteren Vizemeister VfB Stuttgart herausschoss. Trotzdem liefert jedes Duell ein paar Erkenntnisse und Themen, die sich im Verlauf der Vorbereitung verfolgen und verfestigen lassen.