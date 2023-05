Fragen und Antworten zur Bundesliga-Saison 2023/24 Das ist der Terminkalender von Borussia Mönchengladbach

Wann geht die Saison los? Die erste Runde im DFB-Pokal findet vom 11. bis 14. August statt. Am 18. August eröffnet Meister Bayern München gegen einen noch nicht bekannten Gegner die Saison, entweder in der Allianz-Arena oder auswärts. Der Spielplan erscheint in der Regel endet Juni. Es könnte aufgrund der Hockey-EM in Mönchengladbach sein, dass Borussia mit zwei Auswärtsspielen in die Saison startet.