7:0 gegen Oberneuland Zwei Doppelpacker und ein Debütant beim ersten Spiel der Gladbach-Abschlusstour

Mit dem einen oder anderen Namen der Gladbacher Profis hatte der FC Oberneuland zu Beginn noch leichte Probleme. So wurde auf dem Aufstellungsbogen in handschriftlicher Form aus Florian Neuhaus ein gewisser Fabian Nahms. Der kleine Fauxpas hatte indes nichts mit fehlendem Respekt des Amateurklubs zu tun, bei dem Borussia Mönchengladbach am Pfingstmontag zu Gast war. Im Gegenteil: Der Meister der fünftklassigen Bremen-Liga, der aus finanziellen Gründen auf die Aufstiegschance verzichtet, bedankte sich mehrmals, dass der Bundesligist den Worten Taten folgen ließ und mit dem bestmöglichen Aufgebot angereist war. So war die Partie auch eine klare Angelegenheit für den Favoriten, der zum Auftakt seiner dreitägigen Saisonabschluss-Tour 7:0 (4:0) gewann.