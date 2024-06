Ehemalige Gladbach-Talente So lief die Saison für die U23-Abgänge des vergangenen Sommers

Phil Beckhoff (Wuppertaler SV, Regionalliga) Seine Reise durch die Regionalliga geht weiter. Der 24-Jährige schließt sich nach einem Jahr in Wuppertal dem SV Gütersloh an. In Wuppertal pendelte Beckhoff zwischen Startelf und Bank, am Ende gelangen ihm in 25 Ligaspielen zwei Tore. Wuppertal beendete die Saison auf Rang drei, Gütersloh landete auf Platz 13 direkt hinter den Borussen.