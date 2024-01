Borussias Mittelstürmer-Problem Fukuda oder Boteli? Nur Mut, Herr Seoane!

Im Sommer hat Borussia viel in Tore investiert. Tomas Cvancara kam für elf Millionen Euro von Sparta Prag, um die Neuner-Position mal wieder mit einem Mann zu besetzen, der das Prädikat „echter Mittelstürmer“ hat. Zuvor waren in Breel Embolo und Marcus Thuram Umschüler in dem Job aktiv, der Schweizer kam aus dem offensiven Mittelfeld, der Franzose vom Flügel. Borussia wollte Cvancara, den Bundesliga-Novizen, indes nicht als einzige Lösung für ganz vorn, darum kam Jordan Siebatcheu auf Leihbasis dazu.