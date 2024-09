Premier League International Cup Borussias Talente zeigen sich auf internationaler Bühne

Es geht nach Amsterdam und dann per Flugzeug nach Newcastle im Norden Englands. Von Newcastle sind es noch knapp 17 Kilometer bis Sunderland. Dort trifft sich ein gemischtes Nachwuchsteam der Borussen, zusammengesetzt aus U23-, U19- und U17-Spielern, am Mittwochabend um 20 Uhr mit der U23 des Sunderland AFC, dessen Profis in der Championship, der zweiten englischen Liga, spielen. Es ist das erste von mindestens vier Spielen, die die jungen Gladbacher auf der Insel absolvieren werden im Rahmen des Premier League International Cup 2024.