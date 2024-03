Euregio-Cup Auswahl aus Borussia-Talenten verliert beim FC Utrecht knapp

Der Kader setzte sich in erster Linie aus Spielern der U19 und U23 zusammen. Niklas Swider, Sulo Ketola und Taavi Koukkumäki (alle Jahrgang 2007) waren die jüngsten Talente bei den Borussen. Während Swider in dieser Saison bereits zu den Stammkräften in der U19 zählt, laufen die beiden Finnen Ketola (Mittelstürmer) und Koukkumäki (Offensivspieler) für die U17 auf. Während Koukkumäki in dieser Saison auf drei Tore und drei Vorlagen in 20 Partien kommt, hat Ketola nach einer Leistenverletzung erst im Februar sein Saison-Debüt gegeben. Spielern wie ihm bietet der Euregio-Cup eine gute Gelegenheit, außerhalb des Liga-Alltags Einsatzzeiten zu sammeln und in einen Spielrhythmus zu kommen.