Nachwuchstorwart im Fokus Borussias U23 hält wieder die Null – U19 darf träumen

Borussias U23 und U19 haben ihre Spiele am Wochenende jeweils ohne Gegentor bestritten, doch sind beide Teams in ihren Ligen weiterhin in unterschiedlichen Sphären und Gemütszuständen unterwegs. Eugen Polanskis Mannschaft kam gegen den FC Gütersloh in der Regionalliga West nicht über ein 0:0 hinaus und hat zwar seit 356 Minuten kein Gegentor kassiert – doch der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Punkte.