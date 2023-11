Chiarodia und Co. Borussias Talent-Förderung verträgt auch Missgeschicke

Fabio Chiarodia erhielt sofort Zuspruch von den Kollegen, mal durch aufmunternde Worte, mal durch einen freundschaftlichen Klaps. Der 18-Jährige hatte in Freiburg in der letzten Minute der Nachspielzeit den Elfmeter verschuldet, den Vincenzo Grifo zum 3:3-Endstand nutzte. Chiarodia war einen Schritt zu spät gekommen gegen Noah Weißhaupt und hatte den Freiburger am Schienbein getroffen. „Das hätte jedem anderen passieren können, er sieht ihn nicht kommen und wollte einfach den Ball wegschießen. Deshalb kein Vorwurf an ihn“, sagte Borussias Kapitän Julian Weigl.