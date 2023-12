Seit Sommer in Gladbach Borussia-Talent Chiarodia fühlt sich im neuen Umfeld „erwachsener und wacher“

Rund 350 Kilometer weiter südlich hat es Fabio Chiarodia in diesem Sommer verschlagen. Von Oldenburg, seiner Heimatstadt, ging es für den 18-Jährigen nach Mönchengladbach. „Es war das erste Mal, dass ich so weit weg von meiner Familie bin. Obwohl mich die Mannschaft super aufgenommen hat, habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich hier einzufinden und mich wohlzufühlen“, erzählt Chiarodia nun in einem Interview auf der Vereinshomepage. Gekommen ist er in der vergangenen Transferperiode als einer von acht Zugängen, rund zwei Millionen Euro hat Gladbach für ihn an Werder Bremen bezahlt. In der Kabine gehört Chiarodia zu den Jüngsten.