Effizienz kann sich sehen lassen Warum Borussias Chancenverwertung sich so stark verbessert hat

Dass Borussia den 1. FC Köln „aus dem Stadion geschraubt“ hat, wie Trainer Daniel Farke im Herbst frohlockte, war einer herausragenden Effizienz zu verdanken: Fünf Schüsse aufs Tor gab Gladbach ab beim 5:2, alle waren drin. Das 4:1 bei der TSG Hoffenheim reihte sich dahingehend nun hinter dem Derby auf dem zweiten Platz ein, bei fünf Versuchen aufs Tor scheiterte nur Lars Stindl in der 66. Minute an Oliver Baumann. Eine Trefferquote von mehr als 50 Prozent hatte Gladbach in dieser Saison sonst nur beim 4:2 gegen Borussia Dortmund (sechs Versuche).